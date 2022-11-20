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Гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 Алексей Сорокин оценил, как Катар подготовился к старту ЧМ-2022

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 Алексей Сорокин оценил, как Катар подготовился к старту ЧМ-2022.

— Насколько то, что вы видите со стороны, соответствует тому уровню, который был установлен?

— Все очень достойно. Нам все нравится, видны годы подготовки — красивый стадион, все украшено. Подвести итоги с точки зрения организации матча открытия можно будет только по окончанию. Пока сложно что-то сказать. Мы зашли без проблем, погуляли, все красиво.

— У вас есть какое-то дежавю?

— Немного. Как будто вернулись обратно. Но сейчас новая четырехлетка — новый чемпионат мира.

— Как часто вы консультировались с Катаром?

— Взаимодействие было достаточно плотное. Когда речь идет о консультациях это не сильно отличается в плане ответственности за происходящее. Нам задают вопросы — мы на них отвечаем.

— Через четыре года будет максимально нетипичный чемпионат мира. К вам обращались из США, Канады и Мексики за консультациями?

— Нет, не обращались. Если бы эти обращения были, то мы бы их уже получили.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Чемпионат мира по футболу
Алексей Сорокин (руководитель)
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