Талисман ЧМ-2018 волк Забивака принял участие в церемонии открытия чемпионата мира в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) вернула волка Забиваку в список талисманов чемпионатов мира.

Он принял участие в церемонии открытия чемпионата мира в Катаре 2022 года.

Мероприятие проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, на котором сегодня также состоится матч открытия турнира между Катаром и Эквадором (начало — в 19.00 мск).

Ранее талисман был удален из презентационного ролика ЧМ-2022 подрядчиком-изготовителем видео по просьбе ФИФА.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.