В РФС отреагировали на возможный перенос стыкового матча ЧМ с Польшей на нейтральное поле

Член технического комитета РФС Александр Мирзоян в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта Польши Камила Бортничука о необходимости проведения стыкового матча ЧМ-2022 между с Россией на нейтральной территории.

«В Польше заявили — это их видение и право. Решать будет ФИФА. Есть люди, которые решают эту ситуацию. Будет так, как они примут. Не понимаю только, что случилось с Польшей. Истерия? Она уже сколько идет. Постоянно истерия. Может, им нравится подобный образ жизни — быть истериками. В любом случае есть проводящая организация. Люди там разумные. У нас все спокойно, мы готовимся проводить матч», — сказал Мирзоян «СЭ».

Ранее также появилась информация, что Польский футбольный союз намерен обратиться в УЕФА и ФИФА по вопросу о проведении матча в Москве.

Матч полуфинала стыкового турнира ЧМ-2022 между Россией и Польшей пройдет 24 марта. Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.