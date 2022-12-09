«Много уязвимых мест». В Англии сомневаются в победе своей сборной на ЧМ-2022

Экс-комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли в комменатрии для «СЭ» поделился мнением о сборной Англии.

10.12.2022 | Англия — Франция

— Почему Англия выиграет чемпионат мира?

— Думаю, что сейчас у англичан одно из сильнейших поколений молодых футболистов в мире — Фоден, Беллингем и другие таланты впечатляют. Эволюционировала и игра опытных футболистов — таких как Кейн. Он разносторонний нападающий, что мы видим на этом турнире. Важно и то, что Англия умеет добиваться результата: полуфинал чемпионата мира четыре года назад в России, финал Евро год назад, сейчас мы уже в четвертьфинале.

— Почему Англия не выиграет чемпионат мира?

— Много уязвимых мест. Оборона не внушает доверия, хотя и не пропускает уже три матча подряд. Все еще сомневаюсь по поводу выбора Пикфорда первым номером сборной. Но самое главное — календарь. Пока Англия еще не проходила тестирование топ-командой. В четвертьфинале ее ждет Франция и Мбаппе — и это лишь первая встреча с грандом.

— Если чемпионом станет не ваша сборная, то кто?

— Перед стартом турнира, как и большинство, я предполагал, что тяжелее всего будет обыграть Бразилию и Францию. Южноамериканцев выделю особо — в этом году они выглядят более чем мощно во всех линиях.