Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:00

«Роналду затмевает собой сборную, так не должно быть». В Португалии обеспокоены ситуацией с Криштиану

В Португалии обеспокоены ситуацией с Криштиану
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Корреспондент португальского издания Record Витор А. Гонсалвеш в интервью «СЭ» поделился мнением о своей сборной.

 — Что вас беспокоит накануне четвертьфинала?

 — Главная задача Португалии — сохранить командный дух на фоне всех проблем, связанных с Криштиану Роналду. Пока все выглядит так, будто Роналду затмевает собой сборную, а так не должно быть. Чтобы стать чемпионом мира, ни один игрок твоей команды не должен ее превосходить. Уж точно не в Португалии, где и так хватает хороших игроков. Пока команда справляется с этим, но, боюсь, в перспективе командный дух может быть подорван.

Яссин Буну, Неймар, Килиан Мбаппе. Почему Марокко станет чемпионом мира, а Бразилия — нет? Мировые журналисты отвечают на главные вопросы

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
2
0
Читайте также
Дана Уайт считает футбол самым бездарным спортом: «Как можно в такие ворота забить всего 3 гола?!»
В Министерстве спорта РФ прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов
Самолет с Виктором Бутом приземлится в московском аэропорту Внуково
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное
Для чего нужна цифровая платформа «Мой экспорт»
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
Экс-тренер «Аль-Насра» — о возможном переходе Роналду: «Не считаю, что он переходит в неконкурентную лигу»
Агент Барбоза считает, что Роналду не примет решения о продолжении карьеры до завершения ЧМ-2022
Сестра просит Роналду покинуть сборную. А сам Криштиану угрожал уехать с ЧМ-2022, не попав в стартовый состав на матч с Швейцарией?
Деменко считает, что Роналду нельзя выпускать со скамейки запасных в матчах ЧМ-2022
Роналду впервые прокомментировал информацию об угрозах уехать с ЧМ-2022
Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
«Мы можем победить любого. Марокканский журналист объяснил причины успеха своей сборной
«Много уязвимых мест». В Англии сомневаются в победе своей сборной на ЧМ-2022
Месси vs Роналду: финал ЧМ-2022, о котором страшно даже мечтать. Увидим ли мы одну из величайших развязок в истории спорта?
«На моей памяти был только один такой нападающий, как Кейн. Стрельцов». Елагин — о шансах Англии против Франции
ЧМ-2022: дойдут ли Бразилия и Аргентина до полуфинала мечты? Онлайн-трансляция
Почему Марокко станет чемпионом мира, а Бразилия — нет? Мировые журналисты отвечают на главные вопросы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хулиан Альварес: «Гвардиола говорил мне, что у Аргентины очень сильная команда»

«Много уязвимых мест». В Англии сомневаются в победе своей сборной на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости