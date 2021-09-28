Терюшков: «Глушаков усилит игру сборной России»

Бывший министр физической культуры и спорта Московской области, избранный депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков сможет усилить игру сборной России.

«Я не сомневался, что Глушаков попадет в основной состав, он должен помочь в Казани, нужно набрать шесть очков с прямым конкурентами — командами Словакии и Словении, — сказал Терюшков ТАСС. — Он показывает стабильную игру, с «Локомотивом» также показал высокий уровень. Дальше нужно пробиваться в состав, в основную заявку, но я уверен, что если даже на замену он выйдет, то игру точно усилит, и мы получим результат.

Была уверенность на 100%, потому что на том уровне, на котором он сейчас играет, плюс опыт и мастерство — наверное, в сборной не так много игроков такого уровня. Поэтому был уверен тогда, что он останется в окончательной заявке. Дениса еще не поздравлял, завтра позвоню, пусть отдыхает, все-таки у спортсменов режим», — добавил Терюшков.

Глушаков последний раз выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в товарищеской игре с командой Бразилии (0:3). На счету 34-летнего полузащитника шесть мячей в девяти встречах текущего чемпионата России.