Тренер вратарей «Буде-Глимт»: «Надеюсь, Сафонов чувствует дыхание Хайкина в спину»

Тренер вратарей команды «Буде-Глимт» Йонас Уеланд Колстад отреагировал на первый вызов в сборную России вратаря норвежской команды Никиты Хайкина, а также отметил его сильные стороны.

«Я был немного удивлен, что тренерский штаб сборной России обратил внимание на соотечественника в норвежской лиге. Никита за последние три сезона невероятно развился как вратарь. Он трудолюбивый и хочет быть лучше с каждым днем. Он, безусловно, сыграл очень важную роль в успехе «Буде-Глимта», — сказал Колстад Metaratings.ru.

Также Колстад отметил сильные качества Хайкина.

«Он блестяще читает игру, его техника великолепна. Никита хорош в навесах и фантастически играет в ситуациях один на один. Также его способность играть на выходах действительно хороша. Сафонов, безусловно, отличный голкипер, но, надеюсь, он чувствует дыхание Никиты в спину», — заключил тренер вратарей.

26-летний вратарь имеет три гражданства: российское, израильское и британское. Он родился в Нетании (Израиль), затем с семьей переехал в Россию. Никита занимался в школах «Торпедо» и «Динамо», далее — в академии «Челси» в Лондоне.