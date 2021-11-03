15-летний воспитанник «Барселоны» вызван в расположение сборной Румынии
15-летний воспитанник «Барселоны» Энес Сали вызван в сборную Румынии на матчи отбора к ЧМ-2022.
В ноябре румынская команда проведет игры квалификационного турнира против Исландии (11 ноября) и Лихтенштейна (14 ноября).
До 2017 года Сали тренировался в академии «Вудбридж Страйкерс». После этого он два года находился в академии «Барселоны» и вернулся в Румынию.
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