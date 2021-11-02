Джикия рассказал об обстановке в сборной России после отставки Черчесова и прихода Карпина

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал об обстановке в национальной команде после отставки Станислава Черчесова и прихода Валерия Карпина.

«Смена тренерского штаба и очень многих людей в структуре национальной команде всегда влечет за собой большие перемены, — приводит слова Джикии Forbes. — На мой взгляд, при всем уважении к Станиславу Саламовичу эти изменения ожидаемы. Я не люблю сравнивать тренеров, но скажу, что Черчесов и Карпин — совершенно разные люди. У Валерия Георгиевича совсем другое видение игры и быта сборной. Мы достаточно хорошо провели первый сбор, заработали семь очень важных очков, поэтому считаю, что на сегодняшний день у команды все в порядке, нужно продолжать готовиться и расти».

Черчесов тренировал сборную России с 2016-го по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018. Карпин возглавил сборную 23 июля.

После восьми туров группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы H.