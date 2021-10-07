Тренер сборной Словакии оценил дебют Карпина в сборной России

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович перед игрой с Россией в отборочном турнире ЧМ-2022 оценил работу своего коллеги Валерия Карпина.

— Каждый тренер, приходя в команду, пытается внести новые идеи, — сказал Таркович. — Пока вижу, что дебют Карпина получился таким, каким и должен быть. Мы ожидали таких результатов. Россия теперь играет по-другому и это связано с игроками, которые есть в сборной.

Головин и Дзюба не сыграют, но у сборной России достаточно широкий состав, чтобы заменить тех, кто отсутствует в команде на ближайшие матчи.

— Считаете ли вы себя фаворитами в связи с тем, что у России потери в составе: не сыграют Головин и Дзюба?

— Против нас играет то, что у России лучше положение в таблице. На нас давит результат и нам надо выигрывать, чтобы сохранить шансы. Травмы не означают какого-то итога. Хорватия приехала к нам без Модрича и других ведуших игроков, но увезла три очка. Потери игроков не говорят о том, что команда может не преуспеть.

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.