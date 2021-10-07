Главный тренер сборной Словакии оценил качество газона на стадионе в Казани

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович оценил качество газона на стадионе в Казани.

«Слышал, что были проблемы с полем. Но я бы сказал, что сейчас я посмотрел поле и мне показалось, что оно в хорошем состоянии. Оно вполне добротное и на нем можно играть и работать в полную силу», — сказал тренер.

Российские футболисты прилетели в Казань 7 октября. В пятницу, 8 октября, национальная сборная сыграет против команды Словакии в 7-м туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.