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Дуда высказался о решении Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

18:40
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Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда перед игрой с командой России высказался о ситуации с форвардом Артемом Дзюбой.

— Капитан сборной России Артем Дзюба отказался от выступления за сборную, потому что чувствует, что находится не в лучшей форме. Вы можете представить, что откажетесь от игры за Словакию по такой причине?

— У меня нет с этим проблем. Я не интересуюсь этим вопросом, о котором вы говорите.

Хорошо, что завтра будут зрители на матче, и это не мешает. Многие из игроков сборной уже привыкли играть матчи с болельщиками, даже когда болеют против нас. Жаль, что их будет всего 13 тысяч.

Ранее Дзюба был включен в список футболистов, вызванных на сборы, но форвард «Зенита» отказался от вызова «из-за неоптимальной формы».

В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России 8 октября встретится в Казани со Словакией, а 11-го сыграет в Мариборе со Словенией.

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Владислав Зимагулов все материалы автора
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