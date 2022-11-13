Карпин рассказал, что его спрашивали организаторы ЧМ-2022 о желании посетить матчи турнира

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» признался, что мог поехать на чемпионат мира-2022 в Катаре.

— Обычно тренеров сборной все равно приглашают на чемпионат мира. С вами связывались организаторы?

— Да, вопрос мне задавали, хочу ли я на какой-то матч поехать. Чтобы позвонили и специально пригласили на какую-то игру — такого не было. Если бы я захотел — без проблем на любой матч можно было бы попасть. Просто желания такого нет.

— Потому что устали?

— Хочу отдохнуть, честно. От перелетов, переездов. И в какой-то степени от футбола. Даже вот сейчас вы мне звоните, мы с вами общаемся — я уже на базе сборной в Новогорске. Пускай впереди и неофициальные матчи, но это время. Мог бы провести три-четыре дня дома с семьей, а провожу в футболе. Даже сейчас с вами разговариваю о футболе.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Откроют турнир матчем между сборными Катара и Эквадора.