Защитник «Динамо» Маричаль: «Сборная Уругвая попала в самую сложную группу на ЧМ, которая могла попасться»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль оценил шансы сборной Уругвая на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

— Как оцените шансы сборной Уругвая на чемпионате мира?

— Сборная Уругвая попала в самую сложную группу, которая могла попасться. Но она очень хорошо подготовленная. Верю, что она выступит удачно.

Соперниками сборной Уругвая на групповом этапе предстоящего ЧМ станут команды Португалии, Ганы и Южной Кореи.

На ЧМ-2018 уругвайцы дошли до стадии четвертьфинала.