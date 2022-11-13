Защитник «Динамо» Маричаль: «Сборная Уругвая попала в самую сложную группу на ЧМ, которая могла попасться»
Защитник «Динамо» Николас Маричаль оценил шансы сборной Уругвая на предстоящем чемпионате мира в Катаре.
— Как оцените шансы сборной Уругвая на чемпионате мира?
— Сборная Уругвая попала в самую сложную группу, которая могла попасться. Но она очень хорошо подготовленная. Верю, что она выступит удачно.
Соперниками сборной Уругвая на групповом этапе предстоящего ЧМ станут команды Португалии, Ганы и Южной Кореи.
На ЧМ-2018 уругвайцы дошли до стадии четвертьфинала.
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