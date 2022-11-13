Сборная Канады объявила состав на чемпионат мира в Катаре

Стал известен состав сборной Канады на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

Вратари: Мариан Борян («Црвена Звезда», Сербия), Джеймс Пантемис («Монреаль»), Дейн Сент-Клэр («Миннесота»).

Защитники: Сэм Адекугбе («Хатайспор», Турция), Дерек Корнелиус («Ванкувер»), Джоэл Уотерман, Камал Миллер, Алистер Джонстон (все — «Монреаль»), Ричи Ларю («Ноттингем Форрест»), Стивен Виториа («Шавеш», Португалия).

Полузащитники: Стивен Эуштакиу («Порту», Португалия), Лиэм Фрэйзер («Дейнзе», Бельгия), Атиба Хатчинсон («Бешикташ», Турция), Марк-Энтони Кайе, Джонатан Осорио (оба — «Торонто»), Самуэль Пьет, Исмаэль Коне (оба — «Монреаль»), Дэвид Уотерспун («Сент-Джонстон», Шотландия).

Нападающие: Тейджон Бьюкэнан, Кайл Ларин (оба — «Брюгге», Бельгия), Лукас Каваллини («Ванкувер»), Джонатан Дэвид («Лилль», Франция), Альфонсо Дэвис («Бавария», Германия), Джуниор Хойлетт («Рединг», Англия), Лиэм Миллер («Базель», Швейцария), Ике Угбо («Труа», Франция).

Во время группового этапа на турнире в Катаре Канаде предстоит сразиться с командами Бельгии, Хорватии и Марокко.