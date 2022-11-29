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Сегодня, 18:57

Тренер сборной Мексики назвал команду, которая, по его мнению, показывает лучший футбол на ЧМ-2022

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино рассказал, у какой команды больше всего шансов выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Испания — лучший кандидат для меня, и единственный, кто предлагает футбол, который полностью отличается от игры других команд. Они играют в такой эстетичной манере и являются фаворитами для меня», — приводит Mirror слова Мартино.

Также он поделился мыслями перед матчем с Саудовской Аравией.

«Очевидно, что нам нужно забивать голы, и мы посмотрим, как настроим нападающих. Мы будем делать то, что пробовали на тренировках», — добавил тренер.

Сборная Мексики встретится с Саудовской Аравией в рамках матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в среду, 30 ноября. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Мексики по футболу
Херардо Мартино
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