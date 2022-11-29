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Сегодня, 19:00

Капитан сборной Мексики встал на сторону Месси в конфликте с боксером Альваресом

Иван Шитик
Корреспондент
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Андрес Гуардадо и Лионель Месси.
Фото AFP

Капитан сборной Мексики Андрес Гуардадо вступился за нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в конфликте с боксером Саулем Альваресом.

«Канело не знает, что такое раздевалка. То, что он сказал, — ерунда.

Тот, кто никогда не был в футбольной раздевалке, не поймет. Это нормальная ситуация для обслуживающего персонала. Все, что на полу, нужно мыть. Я также бросил футболку Лео на пол, чтобы они постирали ее для меня», — цитирует Гуардадо TN.

Альварес раскритиковал Месси после того, как в Сети появилось видео, на котором Месси развязывает шнурки на бутсах и, вытягивая ногу, чтобы их снять, задевает футболку одного из игроков Мексики.

Сборная Аргентины обыграла Мексику (2:0) в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Андрес Гуардадо
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сауль Альварес
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