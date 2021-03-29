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Тренер сборной Грузии гордится своими игроками, несмотря на поражение от Испании

13:34
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 со сборной Испании (1:2).

«Пытались демонстрировать свои лучшие качества и играть в футбол, но во втором тайме это почти не получалось. Тем не менее, я горжусь, как мои игроки показали себя на поле. В следующем матче дадим шанс игрокам, у которых было меньше игрового времени, но это не значит, что поедем в Грецию только защищаться. Постараемся взять свои первые очки», — приводит слова Саньоля пресс-служба УЕФА.

Испания располагается на первом месте в турнирной таблице группы B, у команды четыре очка в двух матчах. Грузия опустилась на последнее место — два поражения в двух матчах.

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