Тренер сборной Грузии гордится своими игроками, несмотря на поражение от Испании

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 со сборной Испании (1:2).

«Пытались демонстрировать свои лучшие качества и играть в футбол, но во втором тайме это почти не получалось. Тем не менее, я горжусь, как мои игроки показали себя на поле. В следующем матче дадим шанс игрокам, у которых было меньше игрового времени, но это не значит, что поедем в Грецию только защищаться. Постараемся взять свои первые очки», — приводит слова Саньоля пресс-служба УЕФА.

Испания располагается на первом месте в турнирной таблице группы B, у команды четыре очка в двух матчах. Грузия опустилась на последнее место — два поражения в двух матчах.