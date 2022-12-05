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Сегодня, 12:52

Дест — о вылете сборной США с чемпионата мира: «Опустошен. Мы отдали все для нашей страны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник сборной США Сержиньо Дест признался, что опустошен тем, что его национальная команда вылетела с чемпионата мира-2022 в Катаре. В матче 1/8 финала мирового первенства американцы уступили Нидерландам (1:3).

«Опустошен. Как команда, мы отдали все для нашей страны, но, к сожалению, в тот вечер нам этого не хватило. Я действительно горжусь командой и тем, как мы сражались на протяжении всего турнира. В этой команде так много талантов, и большинство из нас еще молоды, и у нас есть много времени для развития. Через три с половиной года — летом 2026 года, на родной земле, мы будем готовы снова заставить вас всех гордиться. Спасибо всем за вашу поддержку, мы чувствовали ее на протяжении всего турнира», — цитирует Деста barcablaugranes.com.

Чемпионат мира-2026 пройдет в трех странах: США, Канада и Мексика.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Нидерландов, которая выбила американцев из турнира, встретится в матче 1/4 финала мирового перевенства с Аргентиной 9 декабря, начало — 22.00 мск.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
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Ф1(-1.5)

28%

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ТБ 2.5

26%

1.77

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16%

2.43
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Марокко
Испания

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25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Чемпионат мира по футболу 2022
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