Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил разочарование матчем сборной России против Словакии в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:2).

«По футболу, Россия — Словакия — 1:2! В принципе, таких матчей будет много в нашей группе. Тоскливо местами. Борьба есть. Пенальти без ВАРа много не будет. Так что надо забивать самим. А много мы не забьем. И нам не забьют. И два пропустить — это много. Один забили, молодцы. Играли во втором тайме не так плохо! Ну и, конечно, на стандартах в обороне по-прежнему не очень!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.