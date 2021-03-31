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Главный тренер сборной Латвии прокомментировал ничью с Турцией

06:50
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Главный тренер сборной Латвии Дайнис Казакевичс прокомментировал ничью с Турцией (3:3) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Спасибо ребятам за самоотдачу и способность выжать из себя максимум. Понимаем, что нашей команде необходимо время, что прогрессировать и добиваться результата. Этот матч — прекрасный шаг в этом направлении. Заслужили не проиграть, показали характер и качество. Но эйфории никакой нет, впереди еще очень много работы и много новых трудных матчей. Но как раз такая игра показывает, что мы на верном пути, что наши игровые идеи заслуживают доверия», — приводит официальный сайт УЕФА слова Казакевичса.

Латвия занимает пятое место в группе G отборочного турнира ЧМ-2022 с 1 очком в 3 матчах. Турция возглавляет группу с 7 очками в 3 матчах.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030817--turkey-vs-latvia/

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