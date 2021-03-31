Тренер сборной Словакии: «Россия стремится выиграть группу в отборе на ЧМ. Рад, что мы победили»
07:36
Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал победу над Россией (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«Матч прошел, как и ожидалось, нам подходят такие соперники. После двух предыдущих матчей появилась критика, я рад, что команда возвращается к жизни. Россия, наверное, стремится победить в группе, поэтому я рад, что наши футболисты сегодня хорошо сыграли», — сказал на послематчевой пресс-конференции Таркович.
После трех туров первое место в таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022 занимает Хорватия с 6 очками. На втором месте идет сборная России, которая имеет равное количество очков с лидером, но уступает по дополнительным показателям. Словакия находится на третьей строчке с 5 очками.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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