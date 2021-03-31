Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Тренер сборной Словакии: «Россия стремится выиграть группу в отборе на ЧМ. Рад, что мы победили»

07:36
Теги:

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал победу над Россией (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Матч прошел, как и ожидалось, нам подходят такие соперники. После двух предыдущих матчей появилась критика, я рад, что команда возвращается к жизни. Россия, наверное, стремится победить в группе, поэтому я рад, что наши футболисты сегодня хорошо сыграли», — сказал на послематчевой пресс-конференции Таркович.

После трех туров первое место в таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022 занимает Хорватия с 6 очками. На втором месте идет сборная России, которая имеет равное количество очков с лидером, но уступает по дополнительным показателям. Словакия находится на третьей строчке с 5 очками.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...