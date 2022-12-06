Толпа болельщиков набросилась на Роналдо с желанием сделать фото

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо не смог покинуть стадион «974» после матча национальной команды с Кореей (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

Толпа болельщиков, волонтеров, сотрудников безопасности набросилась за фотографиями на бразильского Роналдо, выходившего из зоны для прессы.

Болельщики хотят сфотографироваться с Роналдо. Фото Игорь Рабинер, «СЭ» Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Сборная Бразилии в четвертьфинале турнира в Катаре сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря.