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Месси, Паредес и Дибала включены в состав сборной Аргентины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

03:48
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Тренерский штаб сборной Аргентины определился с заявкой команды на матчи против Парагвая, Уругвая и Перу в отборочном этапе ЧМ-2022.

Вратари: Франко Армани, Хуан Муссо, Эмилиано Мартинес, Эстебан Андрада.

Защитники: Гонсало Монтьель, Науэль Молина, Хуан Фойт, Лукас Мартинес, Херман Песселья, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Маркос Акунья.

Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Николас Домингес, Джовани Ло Сельсо, Эксекиэль Паласиос, Родриго де Пауль, Папу Гомес, Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария.

Форварды: Лукас Аларио, Лионель Месси, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа, Анхель Корреа, Хулиан Альварес.

Сборная Аргентины сыграет с Парагваем 8 октября, с Уругваем — 11 октября, с Перу — 15 октября.

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Сергей Разин все материалы автора

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