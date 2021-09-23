Сычев назвал непонятным решение Дзюбы отказаться от игр за сборную

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью с «СЭ» прокомментировал новость об отказе форварда Артема Дзюбы от приглашения играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022.

— Почему Артем Дзюба отказался от вызова в сборную?

— Это его выбор. Каждый относится к нему по-разному.

— Не кажется странным аргументация про то, что он не в оптимальной форме, хотя до матчей сборной еще несколько недель?

— Мне кажется странным непоследовательность его действий. Когда он разговаривал с Карпиным сразу после вступления в должность, то в прессе было озвучено, что он готов в любой момент играть на благо страны и команды. А сейчас вдруг все по-другому. Каждому свое. Каждый сам решает, как к этому относится. Мне непонятно это.

— Как думаете, может, это быть связано с их личным конфликтом с Карпиным?

— Я не знаю. Честно, не знаю.

Ранее, 21 сентября, 33-летний Дзюба связал свой отказ от участия в играх национальной команды в октябре с неоптимальной игровой формой.

В октябре сборная России проведет две игры — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

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