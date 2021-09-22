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Президент ФИФА назвал Россию великой футбольной державой

22:33
Джанни Инфантино. Фото AFP
Джанни Инфантино. Фото AFP
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Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сохраняет веру в российский футбол и считает РФ великой футбольной державой.

«Россия — великая футбольная держава, и мы провели там лучший чемпионат в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться», — сказал Инфантино РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, верит ли он в возможности российской футбольной команды, Инфнтино сказал: «Конечно верю, совершенно точно».

Сборная России поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная по руководством нового главного тренера Валерия Карпина в сентябре в отборочном турнире чемпионата мира-2022 сыграла вничью с командой Хорватии (0:0), победила команды Кипра (2:0) и Мальты (2:0).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210916/fifa-1750284631.html?in=t

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Иван Шитик все материалы автора

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