Президент ФИФА назвал Россию великой футбольной державой

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сохраняет веру в российский футбол и считает РФ великой футбольной державой.

«Россия — великая футбольная держава, и мы провели там лучший чемпионат в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться», — сказал Инфантино РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, верит ли он в возможности российской футбольной команды, Инфнтино сказал: «Конечно верю, совершенно точно».

Сборная России поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная по руководством нового главного тренера Валерия Карпина в сентябре в отборочном турнире чемпионата мира-2022 сыграла вничью с командой Хорватии (0:0), победила команды Кипра (2:0) и Мальты (2:0).