«Матч ТВ», «Первый канал» и ВГТРК договорились о равном показе матчей ЧМ-2022

Матчи ЧМ-2022 будут равноценно разделены между тремя трансляторами — «Матч ТВ», «Первым каналом» и ВГТРК, сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Мы действительно готовимся к масштабному и качественному освещению чемпионата мира в грядущем году, — цитирует Тащина 23 сентября «РБ Спорт». — Могу сказать, что на данный момент между тремя телеканалами — «Матч ТВ», «Первым каналом» и ВГТРК — зафиксированы договоренности, предполагающие паритетное и равноценное деление матчей на чемпионате мира в Катаре.

На сегодняшний день точно могу сказать, что, как минимум, один из матчей национальной сборной России, в случае успешного — а мы все на это надеемся — отбора, будет показан на телеканале «Матч ТВ».

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.