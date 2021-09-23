Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Матч ТВ», «Первый канал» и ВГТРК договорились о равном показе матчей ЧМ-2022

23:14
ЧМ-2022 в Катаре. Фото Twitter
ЧМ-2022 в Катаре. Фото Twitter
Теги:

Матчи ЧМ-2022 будут равноценно разделены между тремя трансляторами — «Матч ТВ», «Первым каналом» и ВГТРК, сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Мы действительно готовимся к масштабному и качественному освещению чемпионата мира в грядущем году, — цитирует Тащина 23 сентября «РБ Спорт». — Могу сказать, что на данный момент между тремя телеканалами — «Матч ТВ», «Первым каналом» и ВГТРК — зафиксированы договоренности, предполагающие паритетное и равноценное деление матчей на чемпионате мира в Катаре.

На сегодняшний день точно могу сказать, что, как минимум, один из матчей национальной сборной России, в случае успешного — а мы все на это надеемся — отбора, будет показан на телеканале «Матч ТВ».

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/match-tv-pervy-j-kanal-i-vgtrk-dogovorilis-o-ravnom-pokaze-matchej-chm-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Стало известно, почему Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России в Сызрани
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
«Сампдория» — «Наполи»: команда Спаллетти «в огне»
Вилла, на которой лечился Михаэль Шумахер, выставлена на продажу. Что происходит?
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
vs
0
Офсайд