Сутормин стал пятым капитаном сборной России при Карпине. До него были Джикия, Смолов, Баринов и Кузяев

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч против Словении в рамках отбора чемпионата мира-2022.

На поле с капитанской повязкой выйдет полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин.

На сентябрьские матчи сборную на поле выводили три разных капитана: Георгий Джикия, Федор Смолов и Дмитрий Баринов. Капитаном команды в предыдущей встрече, в которой Россия принимала Словакию, был Далер Кузяев.

Ранее капитаном национальной команды был Артем Дзюба, но форвард «Зенита» не играет в сборной при тренере Валерии Карпине.