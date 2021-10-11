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Сутормин стал пятым капитаном сборной России при Карпине. До него были Джикия, Смолов, Баринов и Кузяев

11 октября, 20:16
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Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч против Словении в рамках отбора чемпионата мира-2022.

На поле с капитанской повязкой выйдет полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин.

На сентябрьские матчи сборную на поле выводили три разных капитана: Георгий Джикия, Федор Смолов и Дмитрий Баринов. Капитаном команды в предыдущей встрече, в которой Россия принимала Словакию, был Далер Кузяев.

Ранее капитаном национальной команды был Артем Дзюба, но форвард «Зенита» не играет в сборной при тренере Валерии Карпине.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры