Сутормин стал пятым капитаном сборной России при Карпине. До него были Джикия, Смолов, Баринов и Кузяев
11 октября, 20:16
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч против Словении в рамках отбора чемпионата мира-2022.
На поле с капитанской повязкой выйдет полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин.
На сентябрьские матчи сборную на поле выводили три разных капитана: Георгий Джикия, Федор Смолов и Дмитрий Баринов. Капитаном команды в предыдущей встрече, в которой Россия принимала Словакию, был Далер Кузяев.
Ранее капитаном национальной команды был Артем Дзюба, но форвард «Зенита» не играет в сборной при тренере Валерии Карпине.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю