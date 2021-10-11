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Словения — Россия: кого не включит в заявку Валерий Карпин?

11 октября, 19:45
Гамид Агаларов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гамид Агаларов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», в заявку сборной России на отборочный матч ЧМ-2022 со Словенией не войдет нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

В распоряжении тренерского штаба Валерия Карпина 23 футболиста: вратари Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Байер» Германия); защитники Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Сергей Терехов («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Арсен Адамов («Урал»); полузащитники Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»); нападающие Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА).

Матч Словения — Россия пройдет сегодня в Мариборе и начнется в 21.45 по московскому времени.

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Александр Бобров все материалы автора
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