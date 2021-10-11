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Словения — Россия: Миранчук и Кудряшов в стартовом составе, Сутормин — капитан

11 октября, 20:18
Раздевалка сборной России. Фото Сборная России
Раздевалка сборной России. Фото Сборная России
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Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Словения — Россия.

Словения: Облак, Каринчник, Бийол, Мевля, Балковец, Гнезда-Черин, Куртич, Иличич, Ловрич, Вербич, Шпорар.

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Фомин, Баринов, Кузяев, Миранчук, Смолов, Бакаев.

Матч Словения — Россия состоится в Мариборе. Начало в 21.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры