Словения — Россия: Миранчук и Кудряшов в стартовом составе, Сутормин — капитан
11 октября, 20:18
Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Словения — Россия.
Сутормин — капитан, Миранчук и Кудряшов в основе!— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021
Наш состав на матч #СловенияРоссия! pic.twitter.com/4x3FZZ3icT
Словения: Облак, Каринчник, Бийол, Мевля, Балковец, Гнезда-Черин, Куртич, Иличич, Ловрич, Вербич, Шпорар.
Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Фомин, Баринов, Кузяев, Миранчук, Смолов, Бакаев.
Матч Словения — Россия состоится в Мариборе. Начало в 21.45 по московскому времени.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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