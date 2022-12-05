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Кейн — о победе над Сенегалом: «Матчи в плей-офф никогда не бывают легкими»

Мария Гусева
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Гарри Кейн.
Фото Reuters

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями от победы над Сенегалом (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Матчи в плей-офф никогда не бывают легкими. Мы показали зрелость на протяжении всего турнира. С самого начала у нас был отличный настрой, и мы забили три хороших гола. Три матча без пропущенных голов подряд также очень важны для нас. Мой гол? Я нападающий, поэтому, когда я забиваю, я счастлив. Сейчас у нас в команде отличная смесь молодости и опыта. Сегодня мы будем наслаждаться победой, но затем наше внимание переключится на матч с Францией», — приводит BBC слова Кейна.

29-летний Кейн принял участие в четырех матчах за сборную Англии на ЧМ-2022, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

В четвертьфинале ЧМ-2022 команда Англии сыграет с Францией. Встреча пройдет в субботу, 10 декабря, начало — в 22.00 по московскому времени.

Гарри Кейн
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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