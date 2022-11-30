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Сегодня, 20:01

Стали известны 8 участников плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Австралии вышла п лей-офф ЧМ-2022.
Фото Reuters

30 ноября состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре в группе D.

Сборная Австралии обыграла команду Дании со счетом 1:0, а Франция уступила Тунису — 0:1.

Таким образом, Франция (6 очков) и Австралия (6 очков) вышли в плей-офф ЧМ-2022.

Ранее в 1/8 финала вышли: Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия и Уэльс.

Команды из группы D в 1/8 финала сыграет с командами из квартета С, заключительные матчи в котором пройдут также 30 ноября.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Франции по футболу
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