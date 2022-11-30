Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:00

Тунис обыграл Францию, но не вышел из группы ЧМ-2022

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Игроки Туниса и Франции.
Фото Reuters

Сборная Франции спаслась от поражения в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 с Тунисом (1:1). Игра проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. На эту встречу главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выствил второй состав команды.

Счет был открыт на 58-й минуте полузащитником тунисцев Вахби Хазри. Француз Антуан Гризманн забил гол на 90+8-й минуте, но после после видеопросмотра мяч был отменен.

Французы уже вышли в плей-офф ЧМ-2022. Тунис, несмотря на победу, занял третье место и закончил выступление в турнире.

Чемпионат мира. Группа D
30 нояб, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Тунис
1:0
Франция

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Туниса по футболу
Сборная Франции по футболу
10
18
Читайте также
Русские вратари доминируют в НХЛ. Илья Сорокин — новый претендент на звание лучшего
Вратаря сборной Канады и его красавицу жену оскорбляют хорватские фанаты. Чем их разозлили Милан и Снежана Борьян?
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
За Францию уже сыграли 24 футболиста на ЧМ-2022 — это рекорд за всю историю проведения чемпионатов мира
Франция проиграла на чемпионате мира впервые с четвертьфинала ЧМ-2014
Агент Сафонов рассказал, что звал главного тренера сборной Сенегала Алиу Сиссе в «Локомотив»
Унылая Дания — главное разочарование ЧМ. Бывший помощник Хиддинка вытащил Австралию в плей-офф
Австралия впервые в своей истории выиграла два матча подряд на чемпионате мира
ЧМ-2022: турнирные таблицы чемпионата мира по футболу в Катаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Австралия победила Данию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022

Стали известны 8 участников плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости