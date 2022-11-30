Тунис обыграл Францию, но не вышел из группы ЧМ-2022

Сборная Франции спаслась от поражения в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 с Тунисом (1:1). Игра проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. На эту встречу главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выствил второй состав команды.

Счет был открыт на 58-й минуте полузащитником тунисцев Вахби Хазри. Француз Антуан Гризманн забил гол на 90+8-й минуте, но после после видеопросмотра мяч был отменен.

Французы уже вышли в плей-офф ЧМ-2022. Тунис, несмотря на победу, занял третье место и закончил выступление в турнире.