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Сегодня, 00:08

Стали известны 14 участников плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сборная Японии.
Фото Reuters

В четверг, 1 декабря состоялись матчи 3-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре в группе Е.

Сборная Японии обыграла Испанию со счетом 2:1, а Германия победила Коста-Рику (4:2).

Таким образом, Япония заняла первое место в группе Е с 6 очками. Испания с 4 очками стала второй и вышла в 1/8 финала турнира вместе с японцами. Германия с 4 очками оказалась на третьем месте, уступив испанцам по разности мячей. Коста-Рика заняла последнюю, четвертую строчку (3 очка).

Ранее в 1/8 финала вышли: Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, Уэльс, Франция, Австралия, Аргентина, Польша, Марокко и Хорватия.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Японии сыграет с Хорватией, а Испания — с Марокко.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
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