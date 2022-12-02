Стали известны 14 участников плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре

В четверг, 1 декабря состоялись матчи 3-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре в группе Е.

Сборная Японии обыграла Испанию со счетом 2:1, а Германия победила Коста-Рику (4:2).

Таким образом, Япония заняла первое место в группе Е с 6 очками. Испания с 4 очками стала второй и вышла в 1/8 финала турнира вместе с японцами. Германия с 4 очками оказалась на третьем месте, уступив испанцам по разности мячей. Коста-Рика заняла последнюю, четвертую строчку (3 очка).

Ранее в 1/8 финала вышли: Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, Уэльс, Франция, Австралия, Аргентина, Польша, Марокко и Хорватия.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Японии сыграет с Хорватией, а Испания — с Марокко.