Сегодня, 14 ноября, сборная России в гостях сыграет против Хорватии в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Матч первого круга завершился со счетом 0:0. Сборной Валерия Карпина для выхода на чемпионат мира с первого места в группе нужно обыграть соперника или играть в ничью.

Положение команд в группе Н можно посмотреть по этой ссылке.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Следить за матчем Хорватия — Россия вы можете в онлайн-трансляции сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале Первый.