Хорватия — Россия: смотреть онлайн трансляцию матча отбора ЧМ-2022
Сегодня, 14 ноября, сборная России в гостях сыграет против Хорватии в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
Матч первого круга завершился со счетом 0:0. Сборной Валерия Карпина для выхода на чемпионат мира с первого места в группе нужно обыграть соперника или играть в ничью.
Положение команд в группе Н можно посмотреть по этой ссылке.
Следить за матчем Хорватия — Россия вы можете в онлайн-трансляции сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале Первый.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю