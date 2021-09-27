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Матч Россия — Словакия в Казани смогут посетить 13 500 зрителей

19:18
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Российский футбольный союз объявил о дате начала реализации билетов на отборочный матч чемпионата мира 2022 года между национальными сборными России и Словакии. Билеты поступят в продажу во вторник, 28 сентября.

Встреча пройдет 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21.45 по московскому времени.

Максимально разрешенная вместимость для отборочного матча чемпионата мира 2022 года между национальными сборными России и Словакии составит 30 процентов, то есть не более 13 500 зрителей.

Вход на стадион будет возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном заболевании.

При входе на стадион будет осуществляться проверка QR-кода, подтверждающего у зрителей наличие действующего сертификата о получении второго компонента вакцины от COVID-19 (или однокомпонентной вакцины), зарегистрированной в Российской Федерации, или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании, а также документа, удостоверяющего личность. Зрителям без сертификата или документа, удостоверяющего личность, будет отказано в проходе на стадион.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214497

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры