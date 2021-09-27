Российский футбольный союз объявил о дате начала реализации билетов на отборочный матч чемпионата мира 2022 года между национальными сборными России и Словакии. Билеты поступят в продажу во вторник, 28 сентября.

Встреча пройдет 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21.45 по московскому времени.

Максимально разрешенная вместимость для отборочного матча чемпионата мира 2022 года между национальными сборными России и Словакии составит 30 процентов, то есть не более 13 500 зрителей.

Вход на стадион будет возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном заболевании.

При входе на стадион будет осуществляться проверка QR-кода, подтверждающего у зрителей наличие действующего сертификата о получении второго компонента вакцины от COVID-19 (или однокомпонентной вакцины), зарегистрированной в Российской Федерации, или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании, а также документа, удостоверяющего личность. Зрителям без сертификата или документа, удостоверяющего личность, будет отказано в проходе на стадион.