Соболев: «Смотреть за игрой сборной с трибуны? Ничего страшного, скоро вернусь»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022, но пришел на стадион на матч против Хорватии.
«Только положительные ожидания. Смотреть за игрой сборной с трибуны? Ничего страшного, скоро вернусь, если хорошо буду играть», — заявил Соболев.
Сборная России в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября — в Никосии с командой Кипра, 7 сентября — в Москве со сборной Мальты.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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