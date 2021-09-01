Соболев: «Смотреть за игрой сборной с трибуны? Ничего страшного, скоро вернусь»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022, но пришел на стадион на матч против Хорватии.

«Только положительные ожидания. Смотреть за игрой сборной с трибуны? Ничего страшного, скоро вернусь, если хорошо буду играть», — заявил Соболев.

Сборная России в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября — в Никосии с командой Кипра, 7 сентября — в Москве со сборной Мальты.