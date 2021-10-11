Победа — место в топ-2, поражение — риск пролететь даже мимо стыков. Расклады для России перед Словенией
Перед матчем Словения — Россия положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так.
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Хорватия
|
7
|
5
|
1
|
1
|
11-1
|
16
|
2
|
Россия
|
7
|
5
|
1
|
1
|
11-4
|
16
|
3
|
Словения
|
7
|
3
|
1
|
3
|
8-7
|
10
|
4
|
Словакия
|
7
|
2
|
3
|
2
|
7-6
|
9
|
5
|
Мальта
|
7
|
1
|
1
|
5
|
6-15
|
4
|
6
|
Кипр
|
7
|
1
|
1
|
5
|
1-11
|
4
Оставшиеся матчи
11 октября: Кипр — Мальта, Словения — Россия, Хорватия — Словакия.
11 ноября: Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения.
14 ноября: Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.
Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.
Матч со Словенией — ключевой с точки зрения борьбы за попадание в топ-2 в группе. Расклады следующие.
В случае победы наша сборная обеспечит себе место в топ-2, в случае ничьей формально шансы у словенцев еще останутся, но реально — почти нет. За два тура им надо будет отыграть 6 очков (Россия должна дома проиграть Кипру) и разность в шесть мячей.
В случае победы Словении возникнет неприятный расклад, при котором Россия может свалиться на третье место в группе. Во-первых, команде Валерия Карпина ни в коем случае нельзя будет терять очки с Кипром, но даже победа над ним не гарантирует спокойствия. Если россияне уступят хорватам, а Словения обыграет Кипр и Словакию (реалистично), то у обеих сборных будет по 19 очков. Будет считаться разность мячей (хорошо, что у нас пока большое преимущество), так что проигрывать в Словении крупно нельзя ни при каком раскладе.
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