Перед матчем Словения — Россия положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так.

Команда И В Н П М О 1 Хорватия 7 5 1 1 11-1 16 2 Россия 7 5 1 1 11-4 16 3 Словения 7 3 1 3 8-7 10 4 Словакия 7 2 3 2 7-6 9 5 Мальта 7 1 1 5 6-15 4 6 Кипр 7 1 1 5 1-11 4

Оставшиеся матчи

11 октября: Кипр — Мальта, Словения — Россия, Хорватия — Словакия.

11 ноября: Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения.

14 ноября: Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Матч со Словенией — ключевой с точки зрения борьбы за попадание в топ-2 в группе. Расклады следующие.

В случае победы наша сборная обеспечит себе место в топ-2, в случае ничьей формально шансы у словенцев еще останутся, но реально — почти нет. За два тура им надо будет отыграть 6 очков (Россия должна дома проиграть Кипру) и разность в шесть мячей.

В случае победы Словении возникнет неприятный расклад, при котором Россия может свалиться на третье место в группе. Во-первых, команде Валерия Карпина ни в коем случае нельзя будет терять очки с Кипром, но даже победа над ним не гарантирует спокойствия. Если россияне уступят хорватам, а Словения обыграет Кипр и Словакию (реалистично), то у обеих сборных будет по 19 очков. Будет считаться разность мячей (хорошо, что у нас пока большое преимущество), так что проигрывать в Словении крупно нельзя ни при каком раскладе.