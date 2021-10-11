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Победа — место в топ-2, поражение — риск пролететь даже мимо стыков. Расклады для России перед Словенией

11 октября, 08:00
Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Перед матчем Словения — Россия положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так.

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Хорватия

7

5

1

1

11-1

16

2

Россия

7

5

1

1

11-4

16

3

Словения

7

3

1

3

8-7

10

4

Словакия

7

2

3

2

7-6

9

5

Мальта

7

1

1

5

6-15

4

6

Кипр

7

1

1

5

1-11

4

Оставшиеся матчи
11 октября: Кипр — Мальта, Словения — Россия, Хорватия — Словакия.
11 ноября: Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения.
14 ноября: Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Матч со Словенией — ключевой с точки зрения борьбы за попадание в топ-2 в группе. Расклады следующие.

В случае победы наша сборная обеспечит себе место в топ-2, в случае ничьей формально шансы у словенцев еще останутся, но реально — почти нет. За два тура им надо будет отыграть 6 очков (Россия должна дома проиграть Кипру) и разность в шесть мячей.

В случае победы Словении возникнет неприятный расклад, при котором Россия может свалиться на третье место в группе. Во-первых, команде Валерия Карпина ни в коем случае нельзя будет терять очки с Кипром, но даже победа над ним не гарантирует спокойствия. Если россияне уступят хорватам, а Словения обыграет Кипр и Словакию (реалистично), то у обеих сборных будет по 19 очков. Будет считаться разность мячей (хорошо, что у нас пока большое преимущество), так что проигрывать в Словении крупно нельзя ни при каком раскладе.

Словения — Россия

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