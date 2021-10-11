Защитник сборной Белоруссии Руслан Юденков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Чехии.

«Мы — футболисты, и мы приехали в Казань побеждать. Мы амбициозны, как и все нормальные и уважающие себя люди. Завтра будем играть на победу. В понедельник увидим, что из этого получится. Как можно приезжать и думать о поражении или о хорошем поражении?» — приводит слова Юденкова официальный сайт УЕФА.

Матч Белоруссия — Чехия пройдет в Казани 11 октября и начнется в 21:45 (мск). Белорусы с 3 очками занимают последнюю строчку в группе E, чехи с 8 очками — на второй строчке.