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Защитник сборной Белоруссии Юденков — о матче против Чехии: «Мы приехали в Казань побеждать»

Защитник сборной Белоруссии Юденков поделился ожиданиями от матча против Чехии
11 октября, 07:00
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Защитник сборной Белоруссии Руслан Юденков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Чехии.

«Мы — футболисты, и мы приехали в Казань побеждать. Мы амбициозны, как и все нормальные и уважающие себя люди. Завтра будем играть на победу. В понедельник увидим, что из этого получится. Как можно приезжать и думать о поражении или о хорошем поражении?» — приводит слова Юденкова официальный сайт УЕФА.

Матч Белоруссия — Чехия пройдет в Казани 11 октября и начнется в 21:45 (мск). Белорусы с 3 очками занимают последнюю строчку в группе E, чехи с 8 очками — на второй строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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