Кто капитан сборной Словении на матч отбора ЧМ-2022 против России
11 октября, 14:00
Капитаном сборной Словении является нападающий Йосип Иличич. 33-летний форвард вошел в заявку команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России.
На счету Иличича 73 матча в составе национальной команды и 13 забитых мячей.
В текущем сезоне форвард провел 8 игр за «Аталанту» и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Иличича в 6 миллионов евро.
Встреча Словения — Россия пройдет 11 октября в Мариборе, начало — в 21.45 (по мск).
Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Словения — Россия — здесь.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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