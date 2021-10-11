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Кто капитан сборной Словении на матч отбора ЧМ-2022 против России

11 октября, 14:00
Йосип Иличич (слева). Фото Reuters
Йосип Иличич (слева). Фото Reuters
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Капитаном сборной Словении является нападающий Йосип Иличич. 33-летний форвард вошел в заявку команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России.

На счету Иличича 73 матча в составе национальной команды и 13 забитых мячей.

В текущем сезоне форвард провел 8 игр за «Аталанту» и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Иличича в 6 миллионов евро.

Встреча Словения — Россия пройдет 11 октября в Мариборе, начало — в 21.45 (по мск).

Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Словения — Россия — здесь.

Словения — Россия

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Сергей Баюшкин все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры