Кто капитан сборной России на матч отбора ЧМ-2022 против Словении

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее сообщил, что в команде будет несколько капитанов во время матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022.

1 сентября в игре против Хорватии (0:0) с капитанской повязкой в составе россиян на поле вышел защитник Георгий Джикия. 4 сентября на встрече с Кипром (2:0) капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 7 сентября в матче с Мальтой (2:0) им стал форвард Федор Смолов. 8 октября в игре со Словакией (1:0) с капитанской повязкой был хавбек Далер Кузяев.

11 октября, в понедельник, россияне в Мариборе сыграют против Словении, начало встречи — в 21.45 (мск).

Сборная России с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H. Словения с 10 баллами располагается на третьей строчке в группе.

Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Словения — Россия — здесь.

ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы