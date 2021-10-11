Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Словенией и Россией.

«Я надеюсь на хороший результат, даже несмотря на то, что матч пройдет на выезде. Поживем — увидим. Настроение перед матчем позитивное. Будет тяжелая игра, но мы выстоим», — сказала Смородская «СЭ».

В понедельник, 11 октября, в Мариборе россияне сыграют со сборной Словении. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Сборная России с 16 очками занимает второе место в группе H. Словения на третьей позиции с 10 очками.