«Будет тяжелая игра, но мы выстоим». Смородская — о матче Словения — Россия
Смородская считает, что сборная России выстоит в матче против Словении
11 октября, 14:10
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Словенией и Россией.
«Я надеюсь на хороший результат, даже несмотря на то, что матч пройдет на выезде. Поживем — увидим. Настроение перед матчем позитивное. Будет тяжелая игра, но мы выстоим», — сказала Смородская «СЭ».
В понедельник, 11 октября, в Мариборе россияне сыграют со сборной Словении. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.
Сборная России с 16 очками занимает второе место в группе H. Словения на третьей позиции с 10 очками.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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