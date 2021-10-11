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«Буду рад ничейному результату». Пресняков — о матче отбора ЧМ-2022 Словения — Россия

Владимир Пресняков высказался о матче отбора ЧМ-2022 Словения — Россия
11 октября, 12:46
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Словенией и Россией.

«Прошлый матч, к сожалению, не сильно порадовал болельщиков нашей сборной. Ну, такие матчи случаются, в этом нет ничего страшного. Нужно отмечать положительные аспекты. Например, традиция сохранилась, наша сборная снова не пропустила гол в свои ворота. В сегодняшней игре сборной России нужно не проиграть, это самое главное. Если мы хотим занять первое место, в Хорватии нужно будет побеждать, без вариантов. Нашей команде для второго места нужна минимум ничья и победа над киприотами в Санкт-Петербурге. Поэтому я буду рад и ничейному результату», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В понедельник, 11 октября, в Мариборе россияне сыграют со сборной Словении. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Сборная России с 16 очками занимает второе место в группе H. Словения на третьей позиции с 10 очками.

Словения — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры