Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Словенией и Россией.

«Прошлый матч, к сожалению, не сильно порадовал болельщиков нашей сборной. Ну, такие матчи случаются, в этом нет ничего страшного. Нужно отмечать положительные аспекты. Например, традиция сохранилась, наша сборная снова не пропустила гол в свои ворота. В сегодняшней игре сборной России нужно не проиграть, это самое главное. Если мы хотим занять первое место, в Хорватии нужно будет побеждать, без вариантов. Нашей команде для второго места нужна минимум ничья и победа над киприотами в Санкт-Петербурге. Поэтому я буду рад и ничейному результату», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В понедельник, 11 октября, в Мариборе россияне сыграют со сборной Словении. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Сборная России с 16 очками занимает второе место в группе H. Словения на третьей позиции с 10 очками.