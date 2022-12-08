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Сегодня, 17:29

Эвра считает, что Франция разгромит Англию в матче 1/4 чемпионата мира-2022 в Катаре

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре, где встретятся сборные Англии и Франции.

«Перед матчем я чувствую себя уверенно, но не высокомерно. Думаю, это будет интересная игра. Англии нужно переживать о таких игроках, как Мбаппе, но Франции тоже нужно переживать о таких игроках, как Сака и Фоден. Я чувствую, что Франция собирается разгромить Англию. Но и англичане тоже способны удивить французов. Я уверен в команде, но допускаю неожиданность», — приводит слова француза Goal.com.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Франции встретится с Англией в матче 1/4 мирового первенства 10 декабря, начало — 22.00 (мск).

Патрис Эвра
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
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