Швейцария выходила в плей-офф на всех крупных турнирах с 2014 года. Из европейских стран только у Франции такой же результат

Швейцария вторая сборная, которая выходила в плей-офф на всех ЧМ и Евро с 2014 года

Сборная Швейцарии обыграла Сербию в матче третьего группы G ЧМ-2022. Встреча на стадионе «974» завершилась со счетом 3:2.

Швейцарцы, набрав 6 очков на групповой стадии, вышли в плей-офф турнира.

Таким образом, сборная вышла в плей-офф каждого крупного турнира (ЧМ и Евро) с 2014 года. Из европейских команд, только Франция показывала такой же результат.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Швейцария сыграет с Португалией 6 декабря.