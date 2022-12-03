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Абубакар — третий африканский игрок в истории, кто забил в ворота сборной Бразилии на ЧМ

Руслан Минаев
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Сборная Камеруна обыграла команду Бразилии в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 1:0.

Победный гол в концовке матча забил Венсан Абубакар. Таким образом, форвард стал третьим африканцем, которым отличился голом в ворота Бразилии на чемпионатах мира.

Ранее голы забивали нападающий Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба на ЧМ-2010 и защитник Камеруна Жоэль Матип на ЧМ-2014.

Камерун занял в группе G третье место, набрав 4 очка. В плей-офф из квартета вышли Бразилия и Швейцария.

Венсан Абубакар
Дидье Дрогба
Жоэль Матип
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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