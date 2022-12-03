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Сегодня, 05:21

Джака признан лучшим игроком матча Сербия — Швейцария

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака признан лучшим игроком матча группового турнира ЧМ-2022 против Сербии (3:2).

При этом он не отметился результативными действиями в этой встрече.

Команда Швейцарии набрала 6 очков в трех матчах группового этапа и, заняв второе место в группе, стала участником 1/8 финала, где сыграет с португальцами. Сборная Сербии с 1 очком завершила турнир.

Гранит Джака
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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