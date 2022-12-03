Джака признан лучшим игроком матча Сербия — Швейцария
Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака признан лучшим игроком матча группового турнира ЧМ-2022 против Сербии (3:2).
При этом он не отметился результативными действиями в этой встрече.
Команда Швейцарии набрала 6 очков в трех матчах группового этапа и, заняв второе место в группе, стала участником 1/8 финала, где сыграет с португальцами. Сборная Сербии с 1 очком завершила турнир.
Ladies and Gentlemen... your Player of the Match (c)??#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/zGE8Rh4hKc— ?? Nati (@nati_sfv_asf) December 2, 2022
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