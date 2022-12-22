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Сегодня, 09:14

Шипулин назвал биатлонное противостояние, сравнимое с соперничеством Месси и Роналду

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин сравнил противостояние Оле Эйнара Бьорндалена и Мартена Фуркада с соперничеством Криштиану Роналду и Лионеля Месси в футболе.

«Безусловно, у нас Месси и Роналду — это Бьорндален и Фуркад. Сейчас, конечно, лидером является Йоханнес Бе, но у него конкурентов не особо много, и он не поставил еще свою финальную точку. Когда он завершит карьеру, то можно сравнивать. В России, к сожалению, пока таких нет, но надеюсь, что будут», — приводит ТАСС слова Шипулина.

Ранее Шипулин рассказал о своих впечатлениях от финала ЧМ-2022 по футболу.

Источник: https://tass.ru/sport/16659317
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Биатлон
Антон Шипулин
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