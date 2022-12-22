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Сегодня, 09:15

Романцев сравнил Месси и Марадону

Александр Львов
Обозреватель
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси после победы последнего на ЧМ-2022 в Катаре.

— После победы на ЧМ Месси можно сравнивать с Марадоной?

— Месси уже вошел в число великих футболистов и занял место рядом с Пеле и Марадоной. Безусловно, он стержень сборной Аргентины. Но ведь Лео и до этого был в команде, но лишь в Катаре стал чемпионом мира. Так что говорить о том, что это заслуга одного Месси, было бы не совсем верно.

Марадону отличало то, что он был мужиком с железным характером, настоящим хозяином раздевалки. В 80-м, когда мы играли против Аргентины, Диего было 20 лет и он только что победил на молодежном чемпионате мира. Уже тогда в нем просматривались игровая мощь и лидерские качества, которые он сохранил до своего последнего дня в футболе. Думаю, что в этом компоненте Месси ему уступает. В остальном же они оба — великие игроки. И нынешний Лео наверняка понравился бы Диего!

Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. Также он был признан лучшим футболистом ЧМ-2022.

Александр Соболев и&nbsp;вратарь Эржан Токотаев. «Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной

Диего Марадона
Лионель Месси
Олег Романцев
Сборная Аргентины по футболу
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