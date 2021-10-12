Семин оценил работу Карпина на посту главного тренера сборной

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» победу сборной России в гостевом матче против Словении (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Молодцы! Приятно, что национальная команда имеет хорошие шансы на поездку в Катар. Сборная хорошо сделала свою работу. Карпин смог психологически восстановить команду после Словакии. Он создал уверенность, и ребята сыграли на самом высоком уровне. И в психологии команда хорошо выглядела! Плюс были грамотные замены. Нужно похвалить сборную, а то мы сильно ругаем их либо возносим до небес. Надо выбрать золотую середину и двигаться дальше», — сказал Семин «СЭ».

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.